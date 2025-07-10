دا سيلفا: البرازيل سترد بالمثل على الرسوم الأمريكية

صرح رئيس البرازيل "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" أن بلاده سترد بالمثل على التعريفة الجمركية التي أعلنها نظيره الأمريكي دونالد ترامب البالغة 50% على صادرات البرازيل للولايات المتحدة.

وأعلن "ترامب" الأربعاء أن بلاده ستفرض التعريفة الجمركية على الواردات من البرازيل اعتبارًا من الأول من أغسطس، وذلك ردًا على الملاحقة القضائية المستمرة للرئيس السابق للبلاد "جايير بولسونارو".

موضحًا أن تلك القفزة الهائلة في الرسوم مقارنة بالمعدل البالغ 10% الذي فرض أوائل أبريل، هي أيضًا ردًا على العلاقة التجارية غير العادلة بين البلدين.

لكن رد "دا سيلفا" قائلاً: البرازيل سترد على الرسوم الجمركية وفقًا لقانون المعاملة بالمثل الاقتصادي الذي اعتمدته حديثًا، موضحًا أن البرازيل دولة ذات سيادة ومؤسسات مستقلة، ولن تقبل أن يلقنها أحد دروسًا.

وقال الرئيس الأمريكي: إن الرسوم على ⁧‫البرازيل‬⁩ بعيدة كل البعد عن مبدأ المعاملة بالمثل، وإن قراره يعود جزئياً إلى ما وصفه بالهجمات الخبيثة على الانتخابات الحرة وحقوق حرية التعبير للأميركيين.

‏ هذا وسجلت البرازيل عجزا تجاريا مع أمريكا قيمته ملياري دولار العام الماضي.