البيتكوين تخترق مستوى 112 ألف دولار

تراجعت عملة البيتكوين خلال تعاملات الخميس بعدما تجاوزت أمس 112 ألف دولار مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق، بدعم من ارتفاع أسعار الأسهم بقيادة "إنفيديا" التي أصبحت أول شركة تصل قيمتها السوقية لمستوى 4 تريليونات دولار لفترة وجيزة.

وانخفضت البيتكوين بنسبة 0.63% إلى 111.005 ألف دولار، خلال التداولات، بعدما تجاوزت الأربعاء مستوى 112 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

وارتفع كل من الإيثريوم بنسبة 0.94% عند 2780.37 دولار، والريبل 1.34% إلى 2.4264 دولار، بينما تراجعت الدوج كوين 0.27% إلى 18.1 سنت، وصعدت عملة "ترامب" 2.43% إلى 9.175 دولار.

ويأتي هذا التباين في أداء العملات المشفرة في ظل متابعة الأسواق للتوترات التجارية، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض تعريفات جمركية 50% على واردات بلاده من النحاس، كما فرض رسومًا جمركية على البرازيل.