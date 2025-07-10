"جي42" الإماراتية تخطط لإنشاء مركز بيانات ضخم بملياري دولار في فيتنام

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس أن مجموعة جي42 في أبوظبي تخطط للدخول في شراكة مع شركات فيتنامية لتطوير مركز بيانات ضخم بقيمة ملياري دولار في مدينة (هو تشي منه) مركز الأعمال في فيتنام.

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية أن سلطات المدينة تسعى للحصول على رأي من رئاسة الوزراء بشأن المشروع، دون ذكر إطار زمني لتطوير المركز.

وكانت مجلة «تايم» أدرجت شركة «جي 42» ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم لعام 2025، لتصبح بذلك أول شركة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها تدرج في هذه القائمة. ويسلط هذا التكريم الضوء على التأثير المتنامي لشركة «جي 42» على المستوى العالمي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وعلى نطاق واسع.

وتُعدّ (جي 42) أول جهة في أبوظبي تطلق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات المؤسسية، وأول من يتبنى منصة (إنسبشن) الجديدة، وبهذه الخطوة، تُعيد المجموعة تشكيل ملامح التحول التشغيلي داخل المؤسسات.

وأسهمت مجموعة "جي 42" بمشاريعها وشراكاتها العالمية في ترسيخ مكانة الإمارات مركزًا متقدمًا للذكاء الاصطناعي على الصعيدين الإقليمي والدولي، معززة قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتسريع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الحيوية.