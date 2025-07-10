محافظ بنك إنجلترا: المخاطر الجيوسياسية والتجارية تهدد الاقتصاد البريطاني

حذّر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من أن المملكة المتحدة تبقى من أكثر الاقتصادات عرضة للمخاطر العالمية، في ظل انفتاحها الكبير على التجارة الدولية، مؤكداً أن المخاطر الجيوسياسية وضغوط الديون السيادية لا تزال مرتفعة بشكل لافت.

وأوضح بيلي، خلال مؤتمر صحافي في لندن بمناسبة إصدار تقرير الاستقرار المالي، الأربعاء، أن حالة عدم اليقين المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية والانقسام العالمي في سلاسل التجارة والأسواق المالية، تمثل تهديداً متزايداً للاستقرار.

وفي تعليقه على تحركات سوق السندات البريطانية أخيراً، قال بيلي: إن ارتفاع العوائد يعكس اتجاهاً عالمياً عاماً وليس حالة بريطانية خاصة، موضحاً أن منحنيات العائد تشهد ميلاً صعودياً في معظم الأسواق العالمية، وفق ما نقلت صحيفة «الجارديان».

وأكد أن تقلبات الأسواق أصبحت أكثر حدة وسرعة، وهو ما ظهر في تراجع العوائد البريطانية بعد دعم حزب العمال لوزيرة المالية الحالية راشيل ريفز، ما بدد مخاوف المستثمرين بشأن تغيير محتمل في وزارة المالية.

وحذر «بيلي» من أن أي موجة جديدة من التوترات في الأسواق العالمية، خصوصاً في حال تصاعد التوترات التجارية على غرار ما حدث في أبريل عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة، قد تؤثر سلباً على الاقتصاد البريطاني.

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