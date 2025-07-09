ليندا ياكارينو تتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لـ «إكس»

أعلنت ليندا ياكارينو عن استقالتها من منصب الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي الشهير «إكس» التابع لإيلون ماسك، وذلك بعد عامين من توليها هذا المنصب.

وقالت في آخر تدوينة لها قبل أن تترك مهام منصبها: «بعد عامين رائعين، قررت التنحي عن منصبي كرئيس تنفيذي لشركة إكس. عندما تحدثت أنا وإيلون ماسك لأول مرة عن رؤيته لإكس، كنت أعلم أنها ستكون فرصة العمر لتنفيذ المهمة الاستثنائية لهذه الشركة».

وأضافت ليندا ياكارينو: «أنا ممتنة له للغاية لتكليفي بمسؤولية حماية حرية التعبير وتطوير الشركة وتحويل إكس إلى تطبيق شامل. وأنا فخورة للغاية بفريق إكس، فالتحول التاريخي الذي حققناه معاً في مجال الأعمال كان بلا شك إنجازاً رائعاً».

وأضافت: «بدأنا بالعمل المبكر الحاسم اللازم لإعطاء الأولوية لسلامة مستخدمينا، ولاستعادة ثقة المعلنين. وقد عمل هذا الفريق بلا كلل، بدءاً من ابتكارات رائدة مثل كوميونيتي نوتس، وقريباً إكس موني، وصولاً إلى جلب أشهر الأصوات والمحتوى إلى المنصة».

ويأتي رحيل ياكارينو بعد يوم واحد من إصدار «غروك»، وهو روبوت ذكاء اصطناعي تابع لإيلون ماسك، تعليقات سببت جدالاً سياسياً كبيراً. و«غروك» هو روبوت دردشة من تطوير شركة «إكس إيه آي» التابعة لإيلون ماسك، والتي اندمجت مع «إكس» في مارس الماضي.