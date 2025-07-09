ميتا تستثمر 3 مليارات يورو في صناعة نظارات «راي بان»

صعد سهم إيسيلور لوكسوتيكا 6.6 بالمئة بعد تقارير تفيد بأن ميتا بلاتفورمز استحوذت على حصة تقارب الثلاثة بالمئة في شركة صناعة النظارات، وذلك ضمن جهودها لتعزيز حضورها في مجال الأجهزة القابلة للارتداء والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وصعد سهم مصنّعة نظارات «راي بان» والمدرج في باريس بنسبة 6.65% إلى 255.30 يورو.

يأتي هذا بعدما أفاد تقرير لـ«بلومبيرج» نقلاً عن مصادر على دراية بالأمر، بأن مالكة «فيسبوك» اشترت حصة في «إيسيلور لوكسوتيكا» بحوالي 3 مليارات يورو (3.51 مليارات دولار) بسعر السوق الحالي، وتدرس استثمارات أخرى قد تزيد حصتها إلى 5%.

بدأت الشراكة بين الشركتين في عام 2019، وأثمرت عن إطلاق جيلين من نظارات «راي بان ميتا» الذكية، ورغم أن الإصدار الأول في 2021 لم يحقق نجاحاً كبيراً، فإن الجيل الثاني، الذي طُرح في 2023، نال إقبالاً أكبر.