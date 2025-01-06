64.7 مليار دولار إيرادات «فوكسكون» في 3 أشهر

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية؛ أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات للغير في العالم، على التوقعات، لتسجل أعلى إيرادات لها على الإطلاق في الربع الرابع من 2024 بفضل الطلب القوي المستمر على خوادم الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة في بيان إن الإيرادات قفزت بنسبة 15.2 % إلى 2.13 تريليون دولار تايواني (64.72 مليار دولار أمريكي).

وجاءت البيانات أعلى من تقديرات الخبراء التي بلغت 2.1 تريليون دولار تايواني، وقالت «فوكسكون» إن الطلب القوي على خوادم الذكاء الاصطناعي أدّى إلى نمو قوي في الإيرادات لقسم منتجات الحوسبة السحابية والشبكات.