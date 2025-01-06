خفضت معظم البنوك المركزية العالمية معدلات أسعار الفائدة، في العام 2024 وإن بدرجات متفاوتة، وذلك في ظل هدوء معدلات التضخم بدرجات كافية، واحتل القرار الأمريكي صدارة الاهتمامات، حيث خفض الفائدة 3 مرات، فيما خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة 4 مرات.
أسعار الفائدة في البنوك المركزية العالمية بداية 2025
خفضت معظم البنوك المركزية العالمية معدلات أسعار الفائدة، في العام 2024 وإن بدرجات متفاوتة، وذلك في ظل هدوء معدلات التضخم بدرجات كافية، واحتل القرار الأمريكي صدارة الاهتمامات، حيث خفض الفائدة 3 مرات، فيما خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة 4 مرات.