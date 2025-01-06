Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
أعمال

أسعار الفائدة في البنوك المركزية العالمية بداية 2025

undefined's profile picture

وكالات

خفضت معظم البنوك المركزية العالمية معدلات أسعار الفائدة، في العام 2024 وإن بدرجات متفاوتة، وذلك في ظل هدوء معدلات التضخم بدرجات كافية، واحتل القرار الأمريكي صدارة الاهتمامات، حيث خفض الفائدة 3 مرات، فيما خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة 4 مرات.