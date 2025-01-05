«وول ستريت» أمام أول اختبار رئيسي في 2025

يواجه سوق الأسهم الأمريكية أول اختبار رئيسي له في 2025، حيث يترقب المستثمرون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، الذي يتوقع أن يظهر اقتصاداً مستقراً، لكنه بطيء، مما يدعم التوقعات بزيادة الأسهم في 2025.

وشهدت الأسهم تقلبات في نهاية ديسمبر وبداية يناير، بعد أن ارتفعت بشكل كبير؛ إذ أغلق مؤشر «إس آند بي 500» لعام 2024 بارتفاع قدره 23 %، وسجل أكبر زيادة له في عامين منذ 1997-1998.

ويشير التقرير الأسبوعي للأسهم الأمريكية، الذي تصدره «رويترز»، إلى أن الاحتمالات بتحقيق أداء قوي للعام الثالث على التوالي يتوقف جزئياً على قوة الاقتصاد، حيث تعد بيانات سوق العمل من أهم المؤشرات، التي تقيس صحة الاقتصاد.

كما قد تساعد هذه البيانات في توضيح خطط الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، بعد أن هز البنك المركزي الأسواق في الشهر الماضي بتقليص توقعاته لخفض أسعار الفائدة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين في السوق في شركة «أميريبرايز» المالية،أنتوني ساجليمبيني: «يرغب المستثمرون في رؤية تأكيد أن الاتجاهات العمالية لا تزال ثابتة، مما يعني أن آفاق الاقتصاد ربما تظل قوية»، مضيفاً: «أي بيانات تشير إلى ضعف أكبر من المتوقع قد تخلق تقلبات في السوق».

وتتوقع «رويترز» دخول المستثمرين العام الجديد بشكل عام بتفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي؛ إذ أظهر استطلاع رأي أجرته شركة «نا تيكسيس» لإدارة الاستثمارات في نهاية 2024 أن 73 % من المستثمرين المؤسسيين قالوا إن أمريكا ستتفادى الركود في 2025.

وكانت بيانات سوق العمل متقلبة في الأشهر الأخيرة، بسبب إضرابات في صناعة الطيران والأعاصير؛ وأظهرت بيانات نوفمبر زيادة في عدد الوظائف بمقدار 227,000، بعد أن كانت الزيادة في أكتوبر أقل من المتوقع.

وقال محللو شركة «كابيتال إيكونوميكس» في بيان للشركة إن «متوسط الزيادة على مدار ثلاثة أشهر البالغ 138,000 يشير إلى أن التوظيف يستمر في التباطؤ تدريجياً».

ومن المتوقع أن يظهر تقرير ديسمبر، الذي سيصدر في 10 يناير، زيادة في عدد الوظائف قدرها 150,000، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2 %، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «إدوارد جونز» أنجيلو كوركافاس: «بعد التقارير السابقة سيكون هذا هو أول قراءة واضحة للاتجاه الأساسي في سوق العمل».

كما كشفت «رويترز» عن شعور بالقلق يساور المستثمرون، من أن يكشف تقرير الوظائف عن قوة مفرطة في الاقتصاد، حيث يعتبر انتعاش التضخم أحد المخاطر الرئيسية للأسواق في بداية 2025.

وفي اجتماع ديسمبر رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للتضخم في 2025، مما يفتح الطريق أمام أسعار فائدة أعلى مما كان متوقعاً في السابق.

وبعد خفض سعر الفائدة الأساسي في 3 اجتماعات متتالية يتوقع أن يوقف الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير في اجتماعه المقبل في نهاية يناير، قبل أن يواصل خفض الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس لبقية العام.

بينما ستكون بيانات التوظيف هي الأكثر متابعة فإن الأسبوع الجاري للأسهم الأمريكية سيشهد أيضاً صدور تقارير أخرى مهمة للأسواق، بما في ذلك تقارير عن أوامر المصانع وقطاع الخدمات.

ورغم الأداء القوي في 2024 كانت الأسهم ضعيفة في ديسمبر، حيث انخفض مؤشر إس & بي 500 بنسبة 2.5 %، حيث شهد ديسمبر فقط 5 أيام تفوق فيها عدد الأسهم التي ارتفعت على تلك التي انخفضت، وهي أدنى نسبة من هذه الأيام الإيجابية نسبياً لأي شهر منذ عام 1990، وفقاً لمجموعة «بي سبوك للاستثمار».

وقال آرت هوغان، كبير الاستراتيجيين في السوق في شركة بي. رايلي ويلث: «بعد فترة العطلات في نهاية العام من المحتمل أن يشهد الأسبوع الجاري أحجام تداول أكثر قوة، مما سيكون مؤشراً أفضل لاتجاه السوق».

وأضاف هوغان: «من المؤكد أن تقرير وظائف قوياً سيسهم في تغيير الوضع في هذا السوق، الذي كان ضعيفاً إلى حد كبير في نهاية العام، وبداية العام الجديد».

أبرز أحداث الأسبوع:

الاثنين 6 يناير:

مؤشر مديري المشتريات الخدمي

طلبيات المصانع الشهرية عن نوفمبر

الثلاثاء 7 يناير:

الميزان التجاري عن نوفمبر

مؤشر فرص العمل

الأربعاء 8 يناير:

مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

تقرير ائتمان المستهلك

الخميس 9 يناير:

مؤشر معدلات الشكاوى من البطالة

مخزونات البيع بالجملة الشهري عن نوفمبر

الجمعة 10 يناير:

مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك

تقرير الوظائف الأمريكي