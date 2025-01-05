معدل البطالة في ألمانيا قرب أعلى مستوى منذ فبراير 2021

استقر معدل البطالة المعدل موسمياً في ألمانيا عند 6.1 % خلال شهر ديسمبر 2024، وفقاً لبيانات وكالة العمل الفيدرالية الألمانية، أي أنه يظل قريباً من أعلى مستوى له منذ فبراير 2021. وارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 10000 شخص ليصل إلى 2.869 مليون شخص، وهو ارتفاع جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 15000 شخص.

وعلى مدار عام 2024 بلغ متوسط معدل البطالة 6.0 %، بارتفاع على 5.7 % في عام 2023، ما يعكس تأثير التباطؤ الاقتصادي المستمر الذي ترك بصمات واضحة ومتزايدة العمق على سوق العمل الألمانية. وتسبب هذا التباطؤ في تراجع فرص العمل، خاصة في قطاعات التصنيع والصادرات التي تعتبر محركات رئيسية للاقتصاد الألماني، كما أن ضعف الطلب الخارجي أثّر على إنتاجية الشركات، ما دفع بعضها لتقليص عمليات التوظيف. ويعتبر ارتفاع البطالة في شهر ديسمبر ظاهرة طبيعية بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي خلال موسم الشتاء، خاصة في القطاعات الموسمية مثل البناء والزراعة.

ومع ذلك، تواجه سوق العمل الألمانية تحديات أكبر تتمثل في شيخوخة القوى العاملة ونقص العمالة الماهرة، وهو ما يزيد صعوبة تحسين معدلات البطالة على المدى الطويل.

في ظل هذه التحديات، يتوقع الخبراء استمرار الضغوط على سوق العمل خلال بداية عام 2025، خاصة إذا لم تتحسن الظروف الاقتصادية.