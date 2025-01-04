20 مليار دولار من البنك الدولي لباكستان

صرحت مصادر لقناة"جيو نيوز" اليوم السبت أن باكستان ستحصل على قرض بقيمة 20 مليار دولار من البنك الدولي على مدى السنوات العشر المقبلة يهدف لتحسين القطاعات الرئيسية في البلاد.

ووفقا لمصادر في وزارة الشؤون الاقتصادية، فإن القرض سيكون جزءا من دعم البنك الدولي في إطار الشراكة الوطنية 2025-35، التي تركز على التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس إدارة البنك الدولي على القرض في الرابع عشر من يناير الجاري. وبمجرد الموافقة، من المتوقع أن يقوم مارتن رايزر، نائب رئيس البنك، بزيارة إسلام آباد لمناقشة برنامج القرض وتنفيذه.

وبالإضافة إلى مبلغ الـ 20 مليار دولار، سيقوم كيانان تابعان للبنك الدولي بمساعدة باكستان في تأمين 20 مليار دولار أخرى من القروض الخاصة. وسوف يرفع هذا إجمالي الحزمة المالية إلى 40 مليار دولار، والتي سيتم تخصيصها لتطوير البنية التحتية، ومشاريع المرونة المناخية، وتحسين الخدمات الاجتماعية.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "ذا نيوز" أن الحكومة، في محاولتها لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، أطلقت خطة التحول الاقتصادي الوطني، التي تهدف لتحقيق أهداف اقتصادية طموحة، بما في ذلك مضاعفة نمو الناتج المحلي الإجمالي وخفض الفقر إلى النصف على مدى خمس سنوات.

وتتضمن الخطة جذب استثمارات متوقعة بقيمة 29 مليار دولار تحت إشراف مجلس تسهيل الاستثمار الخاص ، بما في ذلك 10 مليارات دولار من الإمارات، و5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، و2 مليار دولار من قطر، و2 مليار دولار من أذربيجان، و10 مليارات دولار من الكويت.

من جهة أخرى، تم تحديد هدف الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪ حتى السنة المالية 2028-2029 بينما من المتوقع أن يرتفع دخل الفرد بالدولار من 1680إلى 2405 .