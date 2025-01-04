مخزون الغاز لدى إيطاليا يقترب من 80%

أكد جلبيرتو بيكيتو فراتين، وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، أن مخزون الغاز لدى بلاده يقترب من 80%.

وقال فراتين في تصريحات بثتها وكالة "آكي" للأنباء، وذلك بعد توقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا نحو أوروبا، أنه "أطمئن الجميع فيما يتعلق بكمية الغاز المخزون على المستوى الوطني، أنه ليست لدينا أي مشاكل، فلدينا منه في الوقت الحالي ما يصل إلى 80% تقريبا".

وأكد: "نحن قادرون على التعامل مع ما يتمثل بمرور فصل الشتاء أيضا من وجهة نظر كمية".

يشار إلى أن صادرات الغاز الطبيعي الروسية عبر خطوط أنابيب تمر عبر أوكرانيا إلى أوروبا، توقفت اعتبارا من مطلع العام الجديد، وذلك بعد انقضاء أجل اتفاقية العبور وفشل موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لمواصلة التدفقات.