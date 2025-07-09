الدولار يحافظ على مكاسبه.. والين يتراجع

تراجع الين الياباني أمام مجموعة من العملات، أمس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية 25% على السلع الواردة من اليابان وكوريا الجنوبية في أحدث قراراته التجارية.

وارتفع الدولار الأسترالي بعد أن خالف البنك المركزي توقعات السوق وأبقى سعر الفائدة عند 3.85%.

وانخفض الين إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 146.44 للدولار في وقت مبكر من الجلسة قبل أن يعوض بعض خسائره. وتراجع الين أيضاً إلى أدنى مستوى له في عام مقابل اليورو وسجل أدنى مستوياته مقابل الجنيه الإسترليني في ثمانية أشهر.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا: «إنه سيواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة سعياً للتوصل إلى اتفاق تجاري مفيد للطرفين».

وسجل الوون الكوري الجنوبي أداء أفضل من نظيره الياباني، إذ ارتفع 0.7 % إلى 1366.35 مقابل الدولار، متعافياً من انخفاضه 1 % الاثنين.

وقالت كوريا الجنوبية إنها تخطط لتكثيف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.

وارتفع اليورو 0.27 % إلى 1.1740 دولار، بعد أن تراجع 0.67 % الاثنين، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.26 % إلى 1.36375 دولار. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، في أحدث تعاملات عند 97.29، محافظاً على بعض مكاسبه البالغة 0.5% من الجلسة السابقة.

وربح الدولار الأسترالي 0.75% في أحدث تعاملاته ليسجل 0.6541 دولار أمريكي، بعد أن ارتفع بأكثر من 1% في رد فعل غير متوقع على قرار البنك المركزي الأسترالي تثبيت أسعار الفائدة.

وصعد الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات 0.2% عند 0.6014 دولار أمريكي. وتراجع اليوان الصيني لأدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار.