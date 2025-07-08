ترامب: الرسوم الجمركية تبدأ أول أغسطس.. ولا تمديد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الدول المستهدفة بما يُسمى بالرسوم الجمركية «المضادة» ستبدأ في دفع الرسوم في الأول من أغسطس، مضيفاً أنه لن يكون هناك أي تمديد للموعد النهائي.

وكتب ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال) «لم يطرأ أي تغيير على هذا التاريخ، ولن يكون هناك أي تغيير. بمعنى آخر، ستكون جميع الأموال مستحقة الدفع اعتباراً من الأول من أغسطس 2025 - ولن يحدث أي تمديد».

تصريحات ترامب تأتي بعد يوم واحد من إرسال أول دفعة من الرسائل الموعودة التي تهدد بفرض معدلات رسوم جمركية أعلى على شركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على السلع القادمة من اليابان وكوريا الجنوبية ابتداءً من الأول من أغسطس. كما تضمنت رسوماً بنسبة 25% على ماليزيا وكازاخستان، في حين ستشهد جنوب أفريقيا تعرفة بنسبة 30%، وستواجه لاوس وميانمار رسوماً بنسبة 40%، وتونس رسوماً بنسبة 25%.

وكتب ترامب في الرسائل: «كانت علاقتنا، للأسف، بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل».

بدوره، أكد وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أساس كل دولة على حدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

كانت هذه الخطوة الأحدث في برنامج زاد الضغط على الأسواق والتجارة العالمية. فبعد أسبوع من الإعلان عن الرسوم الجمركية في فعالية بارزة في حديقة الورود في البيت الأبيض، قدم ترامب إعفاءً لمدة 90 يوماً، خفّض خلالها الرسوم إلى 10% لإتاحة الوقت للمفاوضات.

ولم تنجح سوى دول قليلة في التفاوض على اتفاقيات خلال المهلة القصيرة المتاحة. وفي الأثناء، أعلن ترامب عن اتفاقات إطار عمل مع المملكة المتحدة وفيتنام، وهدنة تجارية مع الصين.