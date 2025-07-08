أستراليا تخالف التوقعات وتثبت الفائدة

ثبت البنك المركزي الأسترالي الفائدة على غير المتوقع، مشيراً إلى أنه يحتاج المزيد من الوقت لتأكيد أن التضخم لا يزال على المسار الصحيح للوصول إلى مستوى 2.5% على أساس مستدام.

وقرر البنك الثلاثاء تثبيت الفائدة عند 3.85%، في حين كان متوقعاً خفضها 25 نقطة أساس إلى 3.6%.

وجاء التضخم في أستراليا أقل من التوقعات عند 2.1% في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024، وفي الربع الأول وصل المعدل إلى 2.4%، وهو المستوى الأدنى في أربع سنوات.

وكتب وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز على منصة «إكس»: إن خطوة البنك لم تكن النتيجة التي تمنى ملايين الأستراليين تحقيقها، ولم تتوافق مع توقعات السوق أو الاقتصاديين، وأضاف: إن البلاد أحرزت تقدماً ملموساً ومستداماً بشأن التضخم، وأشاد بجهود حكومته لتخفيف تكاليف المعيشة.