الصين تضيف 34.2 طناً من الذهب إلى احتياطياتها في يونيو

عززت الصين احتياطياتها الرسمية من الذهب للشهر الثامن على التوالي في يونيو الماضي، مؤكدةً على استراتيجيتها لتنويع أصولها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، في وقت تحوم فيه أسعار المعدن الأصفر قرب مستويات تاريخية.

كشفت بيانات رسمية صدرت الإثنين أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قد أضاف ما يقارب 70 ألف أونصة (34.2 طنًا) من الذهب إلى خزائنه خلال الشهر الماضي.

وبهذه الإضافة، يرتفع إجمالي مشتريات الصين من المعدن الثمين منذ بدء موجة الشراء المستمرة في نوفمبر الماضي إلى ما يعادل حوالي 34.2 طنًا.

ويأتي هذا الإقبال الصيني المستمر في ظل ارتفاع ملحوظ لأسعار الذهب، التي سجلت مكاسب تجاوزت 25% منذ بداية العام. ويُعزى هذا الصعود القوي إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

ولم تقتصر حمى الشراء على الصين وحدها، بل شهد السوق العالمي زيادة في الطلب من قبل العديد من البنوك المركزية التي تسعى إلى تعزيز استقرار احتياطياتها.

وأدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

وأثارت السياسات التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانًا.

ويؤكد المحللون أن استمرار البنوك المركزية، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، في شراء الذهب يوفر دعمًا قويًا للسوق ويحد من التقلبات الحادة.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لبعض الدول لتقليل الاعتماد على الأصول المقومة بالدولار الأمريكي، مدفوعة بمخاوف بشأن ارتفاع العجز المالي الأمريكي وتآكل القوة الشرائية للدولار.

وتجدر الإشارة إلى أن موجة الشراء الحالية للصين تأتي بعد توقف قصير دام ستة أشهر، سبقته سلسلة مشتريات متواصلة استمرت لـ 18 شهرًا حتى عام 2024، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية طويلة الأمد للذهب في سياسة بكين النقدية.