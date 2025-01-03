«أبل» تقدم تخفيضات على الآيفون في الصين مع اشتداد المنافسة

تقدم «أبل» خصومات كبيرة على أحدث طرازات الآيفون في الصين، مع سعي شركة التكنولوجيا الأمريكية للدفاع عن حصتها السوقية مع اشتداد المنافسة مع الشركات المحلية مثل «هواوي». وتصل تلك الخصومات إلى 500 يوان (68.5 دولاراً) وتستمر خلال الفترة من الرابع حتى السابع من يناير على العديد من موديلات الآيفون عند الشراء، باستخدام طرق دفع محددة، تشمل «وي شات باي» و«علي باي».

وستصل الخصومات إلى 500 يوان على جوالي «آيفون 16 برو»، الذي يبدأ سعره من 7999 يواناً، و«آيفون 16 برو ماكس»، الذي يبلغ سعره 9999 يواناً.

كما تصل قيمة الخصومات على جوالي «آيفون 16» و«آيفون 16 بلاس» إلى 400 يوان، إلى جانب خصومات، تتراوح من 200 إلى 300 يوان على موديلات الجوالات الأقدم.

وتأتي هذه الخطوة في ظل مكافحة «أبل» للحفاظ على حصتها في أكبر سوق للجوالات الذكية في العالم مع اشتداد المنافسة، بالتزامن مع توخي المستهلكين الحذر بشأن الإنفاق وسط حالة التباطؤ الاقتصادي، التي تشهدها الصين، والضغوط الانكماشية.

وكانت آبل قد طلقت حملة خصم قوية على في مايو الماضي على موقع «Tmall» الرسمي الخاص بها في الصين، حيث تقدم خصومات تصل إلى 2300 يوان، (نحو 318 دولاراً)، على طرازات مختارة من آيفون.