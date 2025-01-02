سعر عملة «كيكيوس ماكسيموس» يقفز 3600 % في يوم

أدى نشاط رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إلى صعود حاد لسعر عملة مشفرة تنتمي لفئة الـ«ميم كوينز»، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين داعميها، حيث غير «ماسك» اسم حسابه على المنصة التابعة له إلى «كيكيوس ماكسيموس - Kekius Maximus»، الثلاثاء الماضي، وهو نفس اسم العملة المشفرة، كما غير صورة ملفه الشخصي إلى الرمز الساخر «الضفدع بيب» أو «بيب ذا فروج».

أدى ذلك إلى صعود سعر عملة «كيكيوس ماكسيموس» إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 0.389 دولار من 0.0103 دولار في الساعات الأولى، أي ما يعادل 3680 %.

ورغم فقدان العملة 54.4 % من قيمتها على مدار الـ 24 ساعة الماضية، لتسجل 0.1312 دولار خلال التداولات، حققت «كيكيوس ماكسيموس» مكاسب بأكثر من 9349 % على مدار سبعة أيام، بحسب بيانات موقع «كوين جيكو».

وبعد مرور ساعات قليلة على الجدل، الذي أثاره ماسك، صعدت قيمة العملة بأكثر من 900 %، وفق ما نقلت صحيفة «نيويورك بوست».

ولم يوضح «ماسك» حتى الآن أسباب تغيير اسمه أو صورة ملفه الشخصي على «إكس»، وليست هذه المرة الأولى، التي تتسبب فيها تصرفات أغنى رجل على مستوى العالم في التأثير على أسعار العملات المشفرة، إذ ارتبط ماسك ببعض العملات المشفرة، التي تحاكي رموزاً ساخرة مثل «دوج كوين»، التي حققت أداء قياسياً، بعد فوز «دونالد ترامب» في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد تلقيه دعماً مكثفاً من الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس».