مستشار ترامب مهاجماً «آبل»: تقدم أطول مسلسل درامي في وادي السيليكون

انتقد المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، الرئيس التنفيذي لـ «آبل»، تيم كوك، بسبب استجابته لضغوط إدارة «ترامب» من أجل تصنيع المزيد من منتجات الشركة خارج الصين.

وقال نافارو في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الاثنين: بالعودة إلى ولاية ترامب الأولى، دأب تيم كوك على طلب المزيد من الوقت لنقل مصانعه خارج الصين، هذا أطول مسلسل درامي في وادي السيليكون.

وتابع: مع كل هذه التقنيات التصنيعية المتقدمة الجديدة والطريقة التي تتحرك بها الأمور مع الذكاء الاصطناعي وأشياء من هذا القبيل، فمن غير المعقول أن تيم كوك لا يستطيع إنتاج الجوالات في أي مكان آخر حول العالم، وفي هذا البلد.

وفي الأشهر الأخيرة، كثّف الرئيس دونالد ترامب دعواته لشركة «آبل»، من أجل نقل إنتاج جوالات «أيفون» من الخارج إلى الولايات المتحدة.

وفي مايو، حذرت الشركة من أنها ستضطر إلى دفع تعريفات جمركية بنسبة 25% أو أكثر على أجهزة «أيفون» المصنعة خارج الولايات المتحدة، وفي تصريحات منفصلة، ​​قال ترامب إنه أخبر كوك أنه لا يريد تصنيع الجوالات في الهند.