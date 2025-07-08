الدولار يحاول استعادة مكانته من جديد

ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى، أمس، بعد تصريحات مسؤولين أمريكيين لم تُقدم الكثير من الوضوح بشأن آفاق الرسوم الجمركية.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.34% إلى 97.294، مسجلاً أعلى مستوى في أسبوع لفترة وجيزة.

وواصل المؤشر مكاسبه من الأسبوع الماضي عندما دفعت البيانات التي تعكس مرونة سوق العمل توقعات تخفيف السياسة النقدية الوشيك من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الوراء.

وارتفع الدولار الأمريكي 0.25% إلى 0.797 مقابل الفرنك السويسري، مقتربًا من أدنى مستوى له في يناير 2015.

كما انخفض اليورو 0.41% إلى 1.1738 دولار أمريكي، بعد أن ارتفع بأكثر من 13% حتى الآن هذا العام.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.08% ليصل إلى 1.364 دولار أمريكي، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021.