2.9 % تراجعاً بالأجور الحقيقية في اليابان خلال مايو

انخفضت الأجور الحقيقية في اليابان بنسبة 9.2% خلال مايو، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في خامس تراجع شهري متتالٍ، والأكبر منذ قرابة عامين، في ظل استمرار نمو الأجور بوتيرة أبطأ من معدل التضخم.

وأوضحت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية، في بيان أمس، أن هذا الانخفاض يعد تسارعاً ملحوظاً، مقارنة بتراجع نسبته 2% في أبريل، وهو الأكبر منذ سبتمبر 3202، ويرجع بشكل رئيسي إلى هبوط حاد في المكافآت.

ونقلت وكالة «كيودو» للأنباء عن البيان أن الأجور الاسمية، والتي تشمل متوسط الدخل النقدي الشهري للعامل (الأجر الأساسي بالإضافة إلى العمل الإضافي)، ارتفعت بنسبة 1%، لتصل إلى 003 ألف و141 يناً (0002 دولار)، مواصلة ارتفاعها للشهر الـ41 على التوالي.

وانخفض متوسط الأجور في مايو بسبب انخفاض الأرباح الخاصة، التي انخفضت 18.7% لتصل إلى 12 ألفاً و595 يناً.