الركود يغلق مليون وحدة أعمال في كوريا

أظهرت بيانات كورية جنوبية أن عدد أصحاب الأعمال الذين أغلقوا متاجرهم تجاوز المليون للمرة الأولى في التاريخ العام الماضي، حيث شكل قطاعا التجزئة والمطاعم ما يقرب من النصف. ووفقاً للبيانات التي جمعتها دائرة الضرائب الوطنية، تقدم 1.008.282 فرداً وشركة بطلبات للإغلاق في عام 2024، بزيادة قدرها 21795 طلباً عن العام السابق.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد حالات إغلاق الأعمال المليون حالة منذ بدء حفظ السجلات في عام 1995.

وقالت وكالة الضرائب إن عمليات إغلاق الأعمال كانت في ارتفاع منذ عام 2023، وعزت الارتفاع جزئياً إلى ما وصفته بـ«الركود المتراكم» خلال جائحة كوفيد 19 وارتفاع معدلات التعثر نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة.

كما ارتفع معدل إغلاق الأعمال منذ عام 2023، حيث وصل إلى 9.04 % العام الماضي، بزيادة طفيفة عن %9.02 في العام السابق، وفقاً للوكالة. وكان السبب الأكثر شيوعاً لإغلاق الأعمال هو تراجع المبيعات.

وبلغ معدل إغلاق الأعمال في قطاع التجزئة %16.78، يليه قطاع المطاعم بنسبة 15.82 %، ثم قطاع الخدمات الشخصية بنسبة 14.11 %.