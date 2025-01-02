172 % ارتفاعاً في أسعار «الكاكاو» خلال 12 شهراً الأخيرة

شهدت أسعار «الكاكاو» ارتفاعاً بنسبة 172 % خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مدفوعاً بسلسلة من المحاصيل السيئة في ساحل العاج وغانا، حيث يتم زراعة الجزء الأكبر من المحصول. وقد أدى تراجع المخزونات العالمية إلى زيادة الضغط على المشترين وصانعي الشوكولاتة.

وأدت أسعار الكاكاو القياسية إلى تراجع السيولة لأدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد، حيث ارتفعت طلبات تغطية الهامش، وأصبح احتفاظ المتداولين بالمراكز مكلفاً للغاية. أسهم هذا الانخفاض في سيولة العقود الآجلة، في تقلبات حادة، مع تحركات للأسعار تجاوزت ألف دولار في بعض أيام التداول الأكثر تقلباً.

تذبذبت، في آخر جلسات العام 2024، العقود الآجلة في نيويورك، بعد أكبر مكسب يومي منذ مايو في الجلسة السابقة. كما شهدت السوق في لندن تحركات بين مكاسب وخسائر طفيفة.

من المتوقع أن تظل الظروف الجوية، بما في ذلك الرياح الجافة والمتربة المعروفة بـ«هارماتان»، تحدياً كبيراً لموسم الكاكاو الحالي في غرب أفريقيا.

وكتب محللون في «إيه دي إم إنفستور سيرفيسيس»: «يُتوقع أن تكون سرعة رياح «هارماتان» قريبة من المعدل المتوسط، لكن الرطوبة المنخفضة وأشعة الشمس الوفيرة والرياح ستؤثر سلباً في بعض الأشجار».

ارتفعت أسعار قهوة أرابيكا بنسبة 67 % في نيويورك هذا العام، متجاوزة أعلى مستوياتها منذ أكثر من 40 عاماً. ويُعزى هذا الارتفاع إلى المخاوف من تأثير الجفاف في البرازيل، أكبر مورد في العالم، في إنتاج الموسم المقبل.

في المقابل، سجلت أسعار فول الصويا أسوأ أداء بين السلع الرئيسية في عام 2024، حيث أدى الإنتاج الوفير في الولايات المتحدة والبرازيل، بجانب تباطؤ الطلب الصيني، إلى انخفاض الأسعار بنحو 24 % هذا العام، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عقدين.

كما وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، ما قد يتسبب في اضطرابات تجارية لفول الصويا في العام المقبل، على غرار ما حدث خلال فترته الرئاسية الأولى.