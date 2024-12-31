ميسي يطلق صندوق استثمار عقاري في إسبانيا بـ 232 مليون دولار

أطلق نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، صندوقاً استثمارياً عقارياً في السوق الإسبانية بسعر 57.4 يورو للسهم، مما يصل بقيمة الصندوق السوقية إلى 223 مليون يورو (232.12 مليون دولار). وتولى ميسي رئاسة مجلس إدارة شركة «إديفيثيو روستاور سوثيمي» في الوثائق، التي نشرتها بورصة المحافظ الاستثمارية، وهي سوق بديلة أوروبية تحت إشراف بنك إسبانيا (البنك المركزي).

وبحسب الوثائق فإن شركة «إديفيثيو روستاور سوثيمي» تمتلك سبعة فنادق في إسبانيا واندورا، وثلاث مساحات مكتبية، وخمس شقق بالإضافة إلى شقق في لندن وباريس. ووفقاً للسجلات التي نشرت فإن الشركة تأسست عام 2013، وسجلت خسارة قدرها 1.7 مليون يورو عام 2023، ولم ترد الشركة بعد على طلب للتعقيب حول ظهورها الأول في سوق الأوراق المالية.

وتوجد أغلب استثمارات الشركة في إقليم قطالونيا الإسباني، حيث انتقل ميسي للحياة هناك عام 2000 وعمره 13 عاماً، للانضمام إلى فرق الشباب في برشلونة، وعاش ميسي هناك حتى عام 2021.

وتشغل أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، أما الأعضاء الآخرون في المجلس فهم ألفونسو نيبوت، الذي يدير مكتب عائلة ميسي، ورامون أديل، الذي يشغل منصب عضو في مجلس إدارة شركة ناتورجي للطاقة الإسبانية.