5.8 % نموا في قطاع الخدمات اللوجستية بالصين خلال 11 شهرا

أظهرت بيانات صادرة عن اتحاد الخدمات اللوجستية والمشتريات الصيني، ارتفاع إجمالي حجم الخدمات اللوجستية في الصين بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 320.2 تريليون يوان.

ووفقا لصحيفة الشعب اليومية أونلاين ، سجل شهر نوفمبر نمواً بنسبة 5.8 في المائة ، بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر أكتوبر، حيث شهد الربع الرابع استقراراً ملحوظاً في الطلب على الخدمات اللوجستية.

وبلغت الإيرادات الإجمالية لقطاع الخدمات اللوجستية 12.5 تريليون يوان خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مسجلة ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي.