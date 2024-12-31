النفط يرتفع بدعم من نمو نشاط الصناعات التحويلية بالصين

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين في ديسمبر كانون الأول، لكن النفط يتجه لتسجيل ثاني انخفاض سنوي وسط مخاوف حيال الطلب في الدول الأكثر استهلاكا.

وبحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 74.59 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 71.61 دولارا للبرميل.

وعلى مدار العام، انخفض خام برنت 3.2 بالمئة، في حين تراجع الخام الأمريكي 0.1 بالمئة.

وأظهر مسح رسمي للمصانع اليوم الثلاثاء نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر كانون الأول، وإن كان بوتيرة أبطأ، مما يشير إلى أن التحفيز الجديد يساعد على دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكانت رويترز أفادت الأسبوع الماضي بأن السلطات الصينية وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة ثلاثة تريليونات يوان (411 مليار دولار) في 2025 لإنعاش النمو الاقتصادي.

ودفع ضعف الطلب في الصين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية إلى خفض توقعاتهما للطلب على النفط في 2025.

وأرجأت أوبك وحلفاؤها ضمن أوبك+ في وقت سابق هذا الشهر خطة لبدء رفع الإنتاج إلى أبريل نيسان 2025 في ظل انخفاض الأسعار. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يفوق المعروض النفطي العالمي الطلب في 2025 حتى إذا ظلت تخفيضات أوبك+ سارية، وذلك لأن تزايد الإنتاج من الولايات المتحدة ودول منتجة أخرى سيتجاوز الطلب الذي يشهد حالة من التباطؤ.

ورغم أن توقعات الطلب الضعيفة في المدى البعيد تضغط على الأسعار، فإنها قد تجد دعما في الأجل القصير من تراجع مخزونات الخام الأمريكية التي من المتوقع انخفاضها بنحو ثلاثة ملايين برميل الأسبوع الماضي.

وتلقى خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دعما من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر مع تكثيف المصافي لنشاطها وزيادة الطلب على الوقود بفضل موسم العطلات.