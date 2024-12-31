رئيس شركة طاقة ألمانية يرفض العودة للطاقة النووية

رفض ماركوس كريبر، رئيس شركة "آر دابليو إي" الألمانية للطاقة، دعوات التحالف المسيحي لإعادة الطاقة النووية في ألمانيا.

وقال كريبر في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "زمن محطات الطاقة الثلاث، التي كانت تمثل 6% من إنتاج الكهرباء الألماني، قد ولّى".

وأضاف كريبر: "تم إغلاق محطة الطاقة النووية لـ(آر دابليو إي) في إمسلاند منذ 15 نيسان 2023 ويجري تفكيكها. يوجد حاليا 480 موظفا هناك يمضون قدما في عملية التفكيك... إذا كان هناك رغبة في إعادة تشغيل المفاعلات الثلاثة، فستكون هناك حاجة إلى عمليات موافقة مطولة، واستثمارات ضخمة في التحديث، وتأسيس فريق تشغيل مؤهل. هل المجتمع يريد ذلك؟".

ويريد ساسة التحالف المسيحي حال فوزهم في الانتخابات وتشكيلهم الحكومة الاتحادية المقبلة دراسة إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية التي تم إيقافها، وفقا لورقة مناقشة أعدتها الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في نوفمبر.

ولا يرى كريبر أيضا فرصا لبناء محطات طاقة نووية جديدة، وقال: "إنشاء محطة جديدة يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات أو أكثر، والطاقة النووية لن تساعد في سد النقص الحالي. تظهر مشاريع الطاقة النووية الحالية في بلدان أخرى أنها غالبا ما تكون مكلفة بمرتين عما هو مخطط لها وتكلف عشرات المليارات... لذلك سيتعين على الدولة أن تتحمل المخاطر الاقتصادية إذا أرادت بناء محطات جديدة".

ولا يرى كريبر مشكلة في استيراد ألمانيا للطاقة النووية الفرنسية، وقال: "صحيح أن ألمانيا تستورد الطاقة النووية الفرنسية من وقت لآخر. في الآونة الأخيرة بلغ حجم الاستيراد 2 جيجاوات، لكن هذا أمر طبيعي في أوروبا. وخلال أزمة الطاقة دعمت ألمانيا فرنسا بصادرات".