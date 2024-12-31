كوريا..نمو أسعار المستهلك بنسبة 2.3% في 2024

أظهرت بيانات اليوم "الثلاثاء"، أن الضغوط التضخمية في جمهورية كوريا تراجعت بشكل كبير خلال عام 2024، بعد أعلى نمو للأسعار منذ عقود خلال فترة ما بعد جائحة كورونا.

ووفقا للبيانات التي جمعتها وكالة الإحصاء الكورية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.3% على أساس سنوي في عام 2024، وهي النسبة الأبطأ خلال أربع سنوات ، وارتفعت بنسب 2.5% و3.6% و5.1% خلال السنوات الثلاث السابقة على التوالي.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن قراءة عام 2024 تتوافق مع توقعات بنك كوريا بنمو التضخم بنسبة 2.3% التي صدرت في نوفمبر، وتقترب من معدله المستهدف البالغ 2%.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.2% على أساس سنوي في عام 2024.

وظل التضخم الاستهلاكي في كوريا أقل من 3% منذ أبريل الماضي، وانخفض إلى ما دون المعدل المستهدف البالغ 2% لأول مرة في سبتمبر.