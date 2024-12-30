النفط يتحول للارتفاع و«برنت» فوق 74 دولاراً

تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات أمس، مع قرب نهاية العام، حيث يتحول تركيز المستثمرين إلى تقييم ديناميكيات العرض والطلب في 2025. وخلال التعاملات ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم مارس 0.70 % أو 51 سنتاً إلى 74.30 دولاراً، وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم فبراير 1 % أو 70 سنتاً إلى 71.26 دولاراً.

وجاء ذلك بعدما حقق كلا الخامين مكاسب بنحو 1.4 % على مدار الأسبوع الماضي بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتفاؤل المستثمرين بآفاق الطلب الصيني في العام المقبل .