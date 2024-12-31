استقرار عوائد السندات الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في 6 أسابيع

استقرت عوائد السندات الأوروبية خلال تعاملات أمس، ليتم تداولها بالقرب من أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر، بالرغم من ضبابية آفاق السياسة النقدية خلال 2025.

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي ينظر إليه على أنه معيار قياسي لمنطقة اليورو، عند 2.396%، مقترباً من أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 2.4%، كما استقرت عوائد سندات أكبر اقتصاد في أوروبا لأجل عامين – الأكثر حساسية للسياسة النقدية – عند 2.103%.

وظلت عوائد الديون الإيطالية أجل 10 أعوام دون تغيير عند مستوى 3.53%، ليظل الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية 113 نقطة أساس.