«يو بي إس» يحذر سويسرا من الإفراط في تنظيم القطاع المصرفي

حذر سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لبنك «يو بي إس»، السلطات السويسرية من الإفراط في فرض قواعد تنظيمية على القطاع المصرفي كي لا تعرقل جهود الإصلاح التي تعتزم البدء بها بعد انتهاء أزمة «كريدي سويس».

وقال إرموتي في لقاء صحافي مع مجلة «ميجروس ماجازين»، إن القواعد التنظيمية الأكثر صرامة قد تضعف القطاع المالي السويسري في مواجهة الأسواق المنافسة مثل لندن، وهونغ كونغ، وسنغافورة.

وأضاف أن سويسرا لا يمكنها تحمل العودة لما أسماه «متلازمة الطالب النموذجي»، وسن قواعد لا يمكن تطبيقها في دول أخرى، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وأشار إرموتي إلى نتائج تقرير صدر عن البرلمان السويسري هذا الشهر اتهم الإدارة السابقة لهيئة الرقابة على سوق المال باتخاذ قرارات غير صحيحة خلال أزمة انهيار «كريدي سويس».

وذكر بهذا الصدد أن «كريدي سويس» هو المسؤول عن انهياره، وأن السلطات السويسرية سمحت له بالالتفاف على القواعد التنظيمية، لكن البنوك الكبرى تعلمت الدرس من الأزمات السابقة، وباتت تشكل اليوم عامل استقرار وليس مشكلة.

واستطرد قائلاً إنه حتى لو واجه «يو بي إس» مشكلة ما، فلن يخسر دافعو الضرائب فرنكاً واحداً من أموالهم، مؤكداً أن البنك لديه ما يكفي من الاحتياطيات لتغطية أية خسائر محتملة.