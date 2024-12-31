بيع 130 ألف ساعة فاخرة في نوفمبر بـ1.7 مليار دولار

سجلت القيمة السوقية لسوق الساعات الفاخرة العالمية 14.1 مليار دولار في شهر نوفمبر، بفعل إضافة أكثر من 170 ألف ساعة جديدة إلى السوق بقيمة 2.3 مليار دولار، وارتفاع المبيعات.

وبلغ عدد الساعات الفاخرة المعروضة بالسوق خلال الشهر الماضي نحو مليون ساعة، بيع منها 130740 ساعة، ما أدى إلى تحقيق قيمة مبيعات إجمالية بلغت 1.7 مليار دولار، بحسب «فوربس» نقلاً عن منصة EveryWatch، المتخصصة في تحليلات بيانات سوق الساعات الفاخرة.

وذكرت المنصة أن المزادات شهدت طفرة في المبيعات بنسبة زيادة سنوية بلغت 91.33 %، بإجمالي 187 مليون دولار، مع عرض 11269 قطعة بنسبة زيادة 36.43 % على أساس سنوي. تم بيع علامات تجارية بارزة مثل F.P. Journe Tourbillon Souverain مقابل 8.36 ملايين دولار، وهو أعلى سعر بيع في المزاد لشهر نوفمبر، بحسب EveryWatch.

وسيطرت شركة Patek Philippe السويسرية على السوق بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 2.4 مليار دولار، حيث شهدت نشاطاً قوياً للمزادات، بقيادة موديلات مثل Aquanaut 5167 وNautilus 5980.

وحققت العلامة التجارية الألمانية A. Lange & Söhne قيمة سوقية بلغت 174 مليون دولار، مع نمو مبيعات المزادات بنسبة 115.27 % إلى 5.4 ملايين دولار، بقيادة موديل GRAND LANGE 1.

وقالت EveryWatch، في بيان: إن مزادات الشهر الماضي حققت مستويات قياسية، ما يؤكد ديناميكية سوق الساعات الفاخرة، إذ بيعت ساعة Rolex Daytona 16599SACO، مقابل 6.28 ملايين دولار، وساعة Urban Jürgensen 1563 مقابل 4.21 ملايين دولار.

وذكرت EveryWatch أن أرقام نوفمبر 2024 تكشف عن تحولات أوسع نطاقاً داخل صناعة الساعات الفاخرة، مشيرة إلى أنه على الرغم من مواصلة شركات مثل Patek Philippe وRolex الريادة، فإن العلامات التجارية الجديدة تجذب الانتباه بشكل متزايد بتصميماتها الفريدة وحرفيتها المبتكرة.

وأوضحت أن الارتفاع الحاد في مبيعات المزادات يظهر اهتماماً متزايداً بالنماذج الفاخرة والنادرة، ما يشير إلى ثقة السوق المستدامة.

وقالت إن تدفق الساعات الجديدة وتوسع التركيبة السكانية للمشترين يشير إلى قاعدة متنامية ومتنوعة من عشاق الساعات.

بالنظر إلى المستقبل، فإن قدرة السوق على التكيف مع تفضيلات هواة الجمع المتطورة ستلعب دوراً محورياً في تشكيل النمو المستقبلي، بحسب المنصة.

اعتمدت أرقام EveryWatch للشهر الماضي على بيانات من أكثر من 370 دار مزاد و590 تاجراً حول العالم.