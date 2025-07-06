دول بريكس تعرب عن قلقها الشديد حيال رسوم ترامب الجمركية

أعربت دول مجموعة بريكس في ريو دي جانيرو الأحد عن "قلقها الشديد" إزاء التعرفات الجمركية، فيما تثير الرسوم الإضافية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب توترا في العالم.

وجاء في إعلان مشترك صادر عن قمة لقادة دول المجموعة وحكوماتها "نعرب عن قلقنا الشديد إزاء تزايد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية المُشوّهة للتجارة".

تُمثل الدول الناشئة الإحدى عشرة التي تشكل مجموعة بريكس وبينها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا حوالى نصف سكان العالم و40% من الناتج الاقتصادي العالمي.

تختلف دول المجموعة حول قضايا كثيرة لكنها تجتمع على مواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحروبه الجمركية.

واعتبرت مجموعة بريكس أن هذه الرسوم الجمركية غير قانونية وتعسفية، وتُهدد "بالحد من التجارة العالمية بشكل إضافي، وتعطيل سلاسل التوريد، وإدخال حالة من عدم اليقين إلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية".

في أبريل، هدد ترامب حلفاءه ومنافسيه على حد سواء بسلسلة من الرسوم الجمركية، لكنه عاد وقدّم إعفاءات مفاجئة في مواجهة تراجع في الأسواق.

وحذر ترامب من أنه سيفرض مجددا رسوما أحادية الجانب على شركائه ما لم يتوصلوا إلى "صفقات" بحلول الأول من أغسطس.