النمسا.. دراسة تؤكد أهمية المهاجرين في سوق العمل

أكدت دراسة حديثة أهمية المهاجرين في سوق العمل في النمسا وكشفت عن إسهامهم بنحو ثلث الناتج الاقتصادي في العاصمة فيينا، أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان.

وأظهرت الدراسة - التي أجراها معهد البحوث الاقتصادية في النمسا "WIFO"- أن نسبة العاملين من أصول مهاجرة في فيينا، تبلغ نحو 70% من القوى العاملة في قطاع السياحة، ونحو 59% في قطاع البناء والتشييد، ونحو 45% في قطاع التجزئة، بينما ترتفع نسبة المهاجرين، الذي يعملون في وظائف تتطلب مؤهلات منخفضة، إلى نحو 84% من إجمالي العمال غير المهرة.

ودعت الدراسة، إلى ضرورة معالجة السياسات الاجتماعية لتحسين الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للأشخاص ذوي الأصول المهاجرة.

ولفت الخبير الاقتصادي بيتر هوبر إلى الخسائر المترتبة على إهدار معرفة ومهارات الأشخاص من أصول مهاجرة.

جدير بالذكر أن العاصمة النمساوية، الأكثر كثافة سكانية في البلاد تحتضن نحو 22% من إجمالي عدد سكان النمسا، بواقع نحو 1.3 مليون شخص ويعيش فيها نحو 680 ألفاً من أصول مهاجرة، يمثلون حوالي 52% من تعداد سكان المدينة.