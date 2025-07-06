الأسواق تحبس أنفاسها للأربعاء الحاسم.. نهاية مهلة رسوم ترامب

الارتفاعات الأخيرة للأسهم أكثر مضاربة وأقل جودة

توقعات بسماع بعض التهديدات وقرع طبول التصعيد

التعليق 90 يوماً لعدم انهيار الأسواق وإيجاد مخرج من الأزمة

يترقب المستثمرون باهتمام التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية في واشنطن الأسبوع الجاري، حيث من المقرر أن تنتهي فترة تعليق مؤقت للرسوم العقابية المفروضة على الواردات؛ وإذا ما تم تجاوز مهلة الأربعاء من دون تصعيد جديد في التوترات التجارية، فقد يكون لذلك أثر إيجابي على الأسواق، بحسب التقرير الأسبوعي لرويترز حول الأسهم الأمريكية.

ويسابق مفاوضون من أكثر من 12 شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة الزمن للتوصل إلى اتفاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل 9 يوليو، في محاولة لتفادي فرض رسوم جمركية أعلى؛ حيث واصلت الإدارة الأمريكية الضغط في الأيام الأخيرة لإنجاز هذه الاتفاقات.

وأعلن ترامب الأربعاء التوصل إلى اتفاق مع فيتنام يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على العديد من الصادرات الفيتنامية، وهي نسبة أدنى مما كان مقرراً سابقاً.

وبينما تواصل الإدارة الأمريكية التلميح إلى اتفاق وشيك مع الهند، تواجه المحادثات مع اليابان – سادس أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وأقرب حلفائها في آسيا – بعض العراقيل.

موجات شراء متفائلة

وقد تحول موقف المستثمرين من الذعر إزاء الرسوم الجمركية إلى موجات شراء مدفوعة بالتفاؤل، مما ساهم أخيراً في دفع سوق الأسهم الأمريكية إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة، في ظل أداء أفضل من المتوقع لنتائج الشركات والاقتصاد الأمريكي رغم التغيرات الجذرية في السياسات.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة تقارب 26% منذ 8 أبريل، عندما بلغت الأسهم قاعها بعد إعلان ترامب عن إجراءات جمركية مشددة في 2 أبريل بما أسماه «يوم التحرير».

لكن الجزء الأكبر من هذا الصعود يعود إلى مشاركة المستثمرين الأفراد وبرامج إعادة شراء الأسهم من قبل الشركات، في حين أبدى بعض المستثمرين قدراً أكبر من الحذر.

ورغم تسجيل المؤشر لمستويات قياسية، لا تزال مخصصات الأسهم دون مستويات فبراير، بحسب تقديرات بنك «دويتشه».

تباطؤ النمو الاقتصادي

وقالت ليزا شاليت، كبيرة مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات لدى «مورغان ستانلي»: «ما شهدناه هو ارتفاع أكثر مضاربة وأقل جودة؛ ففي الأسبوع الماضي على وجه الخصوص، كان الدافع الرئيسي هو المستثمرون الأفراد أكثر من المؤسسات، أما تمركز المؤسسات في السوق فلا يزال ضمن المعدلات المتوسطة».

ولا يزال الحذر يسيطر على توجهات المستثمرين بفعل عوامل عدة، منها المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي وارتفاع تقييمات الأسهم، غير أن تجاوز مهلة الرسوم الجمركية من دون تصعيد كبير قد يبدد أحد المخاطر على المدى القريب، بحسب محللين.

وقالت إيرين تانكل، كبيرة استراتيجيي الأسهم الأمريكية لدى «بي سي إيه ريسيرتش»: «قد نسمع بعض التهديدات وقرع طبول التصعيد، لكني لا أعتقد أن ذلك يشكل خطراً حقيقياً على السوق في الوقت الراهن».

التوترات لن تنتهي

ومع ذلك، لا يتوقع المستثمرون أن يؤدي تجاوز مهلة الرسوم إلى إنهاء التوترات التجارية بشكل نهائي.

وقال جوليان ماكماينس، مدير المحافظ في «جانوس هندرسون إنفستورز»: «لا أعتبر هذا الموعد بمثابة مهلة نهائية حاسمة؛ فالتعليق المؤقت لمدة 90 يوماً تم إقراره أساساً لأن الأسواق كانت تنهار، وكان صناع السياسات بحاجة إلى فترة تهدئة تمنحهم وقتاً للتفاوض أو إيجاد مخرج من الأزمة».

وأشار باراغ ذاتي، استراتيجي الأسواق في «دويتشه بنك»، إلى أن حذر المستثمرين في زيادة تعرضهم للأسهم حالياً يشبه سلوكهم عقب الانهيار السوقي في مارس 2020 بسبب الجائحة، حيث تعافى التخصيص للأسهم بوتيرة أبطأ من المؤشرات.

وقال ذاتي: «هذا يشير إلى أن هناك مجالاً لمزيد من التعرض للأسهم، وهو ما يشكل عاملاً إيجابياً لأسواق الأسهم إذا بقيت العوامل الأخرى على حالها».

وبعد نصف عام حافل بالتقلبات، يدخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» فترة تُعد تاريخياً قوية للأداء.

يوليو أفضل شهر

وخلال السنوات العشرين الماضية، كان يوليو هو أفضل شهور السنة للمؤشر، بمعدل عائد يبلغ 2.5%، وفقاً لتحليل أجرته «رويترز» لبيانات «إل إس إي جي».

وسيتابع المستثمرون أيضاً البيانات الاقتصادية المرتقبة – لا سيما أرقام التضخم – ونتائج الربع الثاني من العام، بحثاً عن مؤشرات على صحة الاقتصاد الأمريكي وآفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وختمت شاليت من «مورغان ستانلي» بالقول: «نحن الآن عند نقطة حاسمة، حيث يتعين على المؤسسات أن تقرر ما إذا كانت ستصدق على هذا الصعود في السوق أم لا».

أبرز أحداث الأسبوع:

الثلاثاء 8 يوليو:

مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة

مؤشر الائتمان الاستهلاكي

الأربعاء 9 يوليو:

مخزونات الجملة

محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر مايو

نهاية مهلة ترامب حول الرسوم الجمركية

الخميس 10 يوليو:

طلبات إعانة البطالة الأولية

خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم

خطاب رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي

الجمعة 11 يوليو:

الميزانية الفيدرالية الشهرية للولايات المتحدة