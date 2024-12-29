استقرار تدفق الغاز من أوكرانيا إلى سلوفاكيا

قالت شركة جازبروم الروسية العملاقة إنها سترسل 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأحد، وهي نفس الكميات التي قامت بضخها أمس السبت.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إنه لم يتبق ما يكفي من الوقت في العام الجاري لتوقيع اتفاقية جديدة لنقل الغاز مع أوكرانيا، وحمل كييف المسؤولية لرفضها تمديد الاتفاقية التي يُنقل بموجبها الغاز إلى سلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا.

وتنتهي اتفاقية نقل الغاز الحالية بين روسيا وأوكرانيا، والتي تبلغ مدتها خمس سنوات، بنهاية العام الجاري.

وأظهرت بيانات من شركة (يوستريم) لتشغيل نظام نقل الغاز الطبيعي إلى سلوفاكيا أن حصص الغاز الطبيعي المقررة إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا اليوم الأحد جاءت متماشية مع مستويات الأيام السابقة في ديسمبر.

وتتماشى الحصص المتدفقة إلى النمسا من سلوفاكيا أيضا مع اليوم السابق، في حين ظلت الحصص المتجهة إلى جمهورية التشيك من سلوفاكيا دون تغيير مقارنة باليوم السابق.