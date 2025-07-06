«أوبك+» تقرر رفع الإنتاج 548 ألف برميل يومياً في أغسطس 2025

اجتمعت دول «أوبك+» الثماني، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، افتراضياً أمس، لمراجعة ظروف السوق العالمية وتوقعاتها، في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية السليمة والأساسيات الحالية السليمة للسوق، كما ينعكس في انخفاض مخزونات النفط.

ووفقاً للقرار المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 لبدء العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من 1 أبريل 2025، ستنفذ الدول الثماني المشاركة تعديلاً للإنتاج بالرفع قدره 548 ألف برميل يومياً في أغسطس 2025 من مستوى الإنتاج المطلوب في يوليو 2025.

وهذا يعادل أربع زيادات شهرية. فقد يتم إيقاف الزيادات التدريجية أو عكسها وفقاً لتطورات ظروف السوق. ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.

كما أشارت دول أوبك+ الثماني إلى أن هذا الإجراء سيتيح فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها.

جددت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، التي تم الاتفاق على مراقبتها من قبل لجنة المراقبة الوزارية المشتركة خلال اجتماعها الثالث والخمسين الذي عقد في 3 أبريل 2024.

وأكدت دول أوبك+ عزمها التعويض الكامل عن أي إنتاج زائد منذ يناير 2024.

وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمراجعة ظروف السوق والتوافق والتعويض.

وستجتمع الدول الثماني في 3 أغسطس 2025 لتحديد مستويات إنتاج سبتمبر.