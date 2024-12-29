56 مليار دولار زيادة في ثروات قادة شركات الأسهم الخاصة الأمريكية

قفزت ثروة رؤساء شركات رأس المال الخاص في الولايات المتحدة بأكثر من 56 مليار دولار في عام 2024، مع تصدر المديرين التنفيذيين في «بلاكستون» للقائمة بفضل ارتفاع سهم الشركة.

ووفقاً لحسابات «فاينانشال تايمز»، فمن بين أكبر سبع شركات رأس مال خاص مدرجة في الولايات المتحدة، تجاوزت المكاسب في الأسهم التي يمتلكها كبار المديرين التنفيذيين والمؤسسين في الصناعة 56 مليار دولار.

وشهد كبار الرؤساء التنفيذيين في «بلاكستون» ارتفاع أسهمهم بمقدار 13.5 مليار دولار في عام 2024، مع زيادة القيمة السوقية للشركة 50 % إلى 214 مليار دولار، ونمو الأصول التي تديرها إلى ما يزيد على تريليون دولار.

وحقق سهم شركة «كيه كيه آر» أفضل أداء بين مجموعة شركات الأسهم الخاصة المدرجة، حيث تضاعف سعره تقريباً هذا العام بفضل جمع التمويلات بشكل متسارع، بعد إدراجه ضمن مؤشر «إس آند بي 500» في يونيو الماضي.

وتلقت أسهم «أبولو جلوبال» دفعة قوية عقب إضافتها إلى مؤشر «إس آند بي 500»، مما عزز حصص الرئيس التنفيذي مارك روان، والمؤسسين المشاركين ليون بلاك، وجوش هاريس، اللذين تركا الشركة في عام 2021.