سنغافورة: توقف التسرب النفطي قبالة بولاو بوكوم

أفاد بيان مشترك صادر عن الوكالات السنغافورية بما في ذلك هيئة الملاحة والموانئ، بأنه لم تتم ملاحظة المزيد من التسرب النفطي وأنه جرى الانتهاء من عمليات إزالة الأغشية الرقيقة من النفط قبالة بولاو بوكوم .

وأضافت أن جهود شركة شل لتحديد مصدر التسرب مستمرة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

يشار إلى أن التسرب في وحدة معالجة النفط التابعة لشل هو نظام مختلف عن تسرب خط الأنابيب المنحدر التابع لشل في 20 أكتوبر.

وكشفت عمليات التقييم المبدئية في 26 ديسمبر، عن تراجع حجم الأغشية الرقيقة من النفط.

وفي بيان منفصل، أكدت شل توقف التسرب النفطي في شركة شل للطاقة والكيماويات في سنغافورة في في بوكوم توقف.