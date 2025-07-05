أذربيجان تستثمر ملياري دولار في باكستان بموجب اتفاقية شراكة

وقعت أذربيجان وباكستان اتفاقية شراكة تاريخية، تقوم بموجبها أذربيجان باستثمار ملياري دولار أمريكي في القطاع الاقتصادي الباكستاني، مما يرفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستوى جديد.

وذكرت وكالة اسوشيتدبرس أوف باكستان أن التوقيع جرى أمس الجمعة في مدينة خانكندي بأذربيجان، بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عقب لقاء جمعه بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

ووقع عن الجانبين وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف.

ومن المتوقع أن تمثل هذه الاتفاقية نقطة انطلاق لتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين، حيث اتفق الطرفان على مواصلة الزيارات المتبادلة بهدف تدعيم التعاون في مختلف القطاعات.