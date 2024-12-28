ارتفاع العملات المشفرة وبيتكوين فوق 96 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، وسط هدوء زخم السوق في الجلسات الأخيرة من العام بعد أداء إيجابي دفع البيتكوين لمستويات قياسية جديدة.

وزادت البيتكوين -العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية- بنسبة 0.89% إلى 96322.97 دولاراً خلال التعاملات، بعد خسارة ناهزت 3% خلال التعاملات أول من أمس.

وارتفعت كل من الإيثريوم 1.90% إلى 3382.05 دولاراً، والريبل 0.69% إلى 2.1750 دولاراً، ودوج كوين 0.86% إلى 31.57 سنتاً.

وسجلت بيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 108316 دولاراً في السابع عشر من ديسمبر الجاري مع تفاؤل المستثمرين تجاه مستقبل البيئة التنظيمية للقطاع خلال ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وشهد سوق الأصول المشفرة موجة تصحيح بالآونة الأخيرة جعلت بيتكوين معرضة لتسجيل خسارة في ديسمبر هي الأولى منذ 4 أشهر.

وجاءت موجة التصحيح هذه بدافع جني الأرباح مع إعادة تقييم المستثمرين توقعاتهم للمسار المستقبلي للسوق والبيئة التنظيمية تحت إدارة «ترامب»، وبعد خفض الفيدرالي توقعاته لوتيرة التيسير النقدي في عام 2025.