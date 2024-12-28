صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر تدفقات في 6 أسابيع

استقطبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات صافية في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من ديسمبر، وسط حالة من الارتياح لدى المستثمرين بسبب تجنب الحكومة الأمريكية إغلاقاً جزئياً، ما أعاد الثقة في الأصول الخطرة.

وحسب بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات صافية بقيمة 34.38 مليار دولار، وهي أعلى وتيرة في 6 أسابيع، بعد مبيعات صافية بقيمة 36.84 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وفقاً للتوزيع الجغرافي، اجتذبت الصناديق الأمريكية قرابة 20.56 مليار دولار من تدفقات الأسبوع الماضي، لتسجل تدفقات وافدة صافية للمرة السابعة في ثمانية أسابيع.

وبلغ صافي التدفقات الداخلة إلى كل من الصناديق الأوروبية والآسيوية قرابة 5.11 مليارات دولار، و2.84 مليار دولار على الترتيب خلال نفس الفترة.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية تدفقات خارجة للأسبوع الثالث على التوالي، بإجمالي 2.48 مليار دولار، حيث باع المستثمرون ما قيمته 810 ملايين دولار من صناديق الرعاية الصحية، و639 مليون دولار من نظيرتها للسلع الاستهلاكية.

وسحب المستثمرون نحو 1.47 مليار دولار من صناديق السندات العالمية، وهو تخارج للأسبوع الثاني على التوالي، بعد سلسلة من 51 أسبوعاً متتالياً من التدفقات الداخلة انتهت في الحادي عشر من ديسمبر.

وفي السلع الأساسية، اجتذبت صناديق الذهب والمعادن الثمينة صافي 1.25 مليار دولار، ما يمثل أكبر تدفق أسبوعي في تسعة أسابيع، في حين شهدت صناديق الطاقة صافي مبيعات بلغت 212 مليون دولار.