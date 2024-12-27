كم ينفق العالم على احتفالات نهاية العام 2024؟

توقعت دراسات حديثة أن يتخطى الإنفاق العالمي خلال موسم عيد الميلاد لعام 2024 حاجز التريليون دولار. وتشمل هذه النفقات قطاعات متعددة، أبرزها التسوق بالتجزئة، الطعام والمشروبات، السفر، والزينة.

وتظل الولايات المتحدة في الصدارة كأكبر مساهم في هذا الإنفاق، بينما تشهد أوروبا وآسيا زيادات ملحوظة مع تزايد الإنفاق الاستهلاكي في تلك المناطق.

وتعتبر الهدايا جزءاً رئيسياً من إنفاق عيد الميلاد، حيث يُتوقع أن تصل مبيعات التجزئة العالمية إلى أكثر من 750 مليار دولار.

في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يصل الإنفاق على الهدايا إلى 250 مليار دولار، مع اعتماد كبير على التسوق الإلكتروني.

أما في أوروبا، فيُتوقع أن ينفق المستهلكون في الاتحاد الأوروبي نحو 150 مليار يورو، بينما تشهد آسيا، خاصة في الصين واليابان، زيادة في الإقبال على السلع الفاخرة.

تشير التقديرات إلى أن الإنفاق العالمي على السفر خلال عيد الميلاد سيصل إلى 70 مليار دولار، مع زيادة الطلب على تذاكر الطيران والإقامة وتأجير السيارات.

وتسهم الولائم والاحتفالات في تعزيز الإنفاق العالمي على الطعام والمشروبات، والذي يُتوقع أن يبلغ 200 مليار دولار.

في الولايات المتحدة وحدها، سيصل الإنفاق على الأطعمة إلى 40 مليار دولار، بينما سينفق البريطانيون أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني.

يمثل الإنفاق على الزينة والمواد الاحتفالية جزءاً مهماً من موسم عيد الميلاد، مع توقعات بأن يصل إلى 30 مليار دولار عالمياً.

تتصدر الولايات المتحدة هذا القطاع بإنفاق يزيد على 10 مليارات دولار على الأشجار والأضواء، بينما تضيف المدن الأوروبية مثل لندن وباريس وبرلين لمسات احتفالية خاصة تعزز من الإنفاق المحلي.

إلى جانب الإنفاق المادي، يُتوقع أن تصل التبرعات الخيرية خلال موسم الأعياد إلى 15 مليار دولار عالمياً.

