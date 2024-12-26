اقتصادات كبرى تغرق في بحر الدين الحكومي

أكدت توقعات اقتصادية عالمية تجاوز الدين الحكومي العالمي مستوى 100% من الناتج بحلول 2029، مدفوعاً بدول كبرى، منها أمريكا والصين والبرازيل وفرنسا وغيرها، فيما يواصل الدين الحكومي الارتفاع، ومن المتوقع أن يسجل 102 تريليون دولار هذا العام.

وتتصدر الولايات المتحدة عالمياً في حجم الديون الحكومية عالمياً بحصة 34.6% من إجمالي الديون الحكومية ، وسجل الدين الأمريكي 35.29 تريليون دولار، حسب تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر، لكنه وصل إلى 36.1 تريليون دولار وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية فيما تحتل الصين المرتبة الثانية، بحصة 16% من إجمالي ديون الحكومات العالمية، ومن المتوقع زيادة الدين إلى الناتج المحلي للصين إلى 111.1% من الناتج من 90.1% بنهاية 2024، وربما ترتفع حال اتخاذ بكين تدابير تحفيزية لدعم الاقتصاد لمواجهة تهديدات «ترامب» بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الصين.

وبحسب بيانات دولية جاءت الهند في المرتبة السابعة عالمياً، بقيمة 3.2 تريليونات دولار فيما شهدت المملكة المتحدة أكبر تراكم للديون في أوروبا، بقيمة 3.65 تريليونات دولار أو 101.8% من الناتج الإجمالي هذا العام.