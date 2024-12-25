327 مديراً تنفيذياً في الشركات الأمريكية يعتزمون الاستقالة

تشهد الشركات الأمريكية المتداولة استقالات قياسية للرؤساء التنفيذيين على الرغم من الزيادة التاريخية للحوافر، لكن المخاوف من الاضطرابات في 2025 دفعت المسؤولين في القيادات العليا للتخارج، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

ومنذ بداية العام الجاري وحتى نوفمبر، أعلن 327 مديراً تنفيذياً في شركات أمريكية متداولة نيتهم للاستقالة، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي عند 312 والمسجل عام 2019، وذلك بحسب بيانات Challenger Gray التي نقلتها صحفية فاينانشال تايمز. ووسط انخفاض أسعار الأسهم، استقال رؤساء شركات Boeing وIntel وNike. وفي الربع الثالث من العام الجاري، استقال 8 رؤساء تنفيذيين بعد أقل من 3 سنوات من تولي المنصب. وهو أعلى مستوى بين التعيينات قصيرة الأجل منذ عام 2019، وفقاً لبيانات Russell Reynolds.

ووفقاً للأشخاص الذين يقدمون المشورة للرؤساء التنفيذيين، فإنه في ظل تعهدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن التعرفات الجمركية والتجارة الحرة، يتقاعد الرؤساء التنفيذيون الذين يشرفون على سلاسل الإمداد العالمية أو يفكرون في هذه الخطوة بدلاً من مواجهة هذه التحديات.

ومن ناحية أخرى، يفكر عدد أكبر من رؤساء الشركات المتداولة في الاستقالة من وظائفهم والحصول على وظائف في شركات خاصة، وفقاً لمسؤول في شركة Russell Reynolds. والذي أشار إلى أن هناك جهات تساعد الأشخاص على كسب المال بصورة أكبر مقارنة بتولي منصب رئيس تنفيذي لإحدى الشركات، ويعد نمو رأس المال الخاص جزءاً كبيراً من هذه المسألة.

وتلجأ بعض شركات الأسهم الخاصة الكبرى عادة مثل Carlyle وKKR إلى تعيين رؤساء تنفيذيين سابقين في أدوار استشارية وبمرتبات كبيرة. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط راتب الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة في مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنحو مليون دولار هذا العام إلى مستوى قياسي 15.6 مليون دولار.