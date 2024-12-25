ارتفاع قيمة «إكس إيه آي» إلى 40 مليار دولار

أعلنت «إكس إيه آي» التابعة للملياردير، إيلون ماسك، أنها نفذت جولة تمويل جديدة، رفعت تقييمها لأكثر من 40 مليار دولار، مع استمرار الشركة في تعزيز منتجاتها للذكاء الاصطناعي، وبنيتها التحتية. وأوضحت «إكس إيه آي» في بيان أنها جمعت 6 مليارات دولار في جولة، ضمن المرحلة الثالثة من تمويل الشركة الصاعدة، وفق ما نقلت مجلة «فوربس».

وذكرت أن حصيلة التمويل سوف توجه لتطوير المنتجات وتعزيز البنية التحتية، في إشارة إلى نموذج «جروك» للذكاء الاصطناعي، والحاسوب الفائق التابع لها في ممفيس بولاية تينيسي، والذي تعتمد عليه في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وورد في البيان أن «بلاك روك» و«فيداليتي» و«سيكويا كابيتال» كانوا من بين المستثمرين المشاركين بالتمويل، وأن الشركة تعمل على تطوير نموذج «جروك 3» في الوقت الراهن، والمفترض إصداره بحلول نهاية العام الجاري، بحسب منشور لإيلون ماسك في يونيو الماضي.

وبذلك، تكون الشركة قد جمعت 12 مليار دولار من جولتي التمويل من الفئتين B وC هذا العام، بمشاركة مستثمرين بارزين مثل «مورغان ستانلي» و«المملكة القابضة» و«أندريسين هورويتز»، بالإضافة إلى شركتي «إنفيديا» لتصميم الرقائق و«إيه إم دي» لأشباه الموصلات.

وخلال 2024 ركزت «إكس إيه آي» جهودها على تطوير نماذجها اللغوية في مجال الذكاء الصناعي، بالإضافة إلى الحاسوب العملاق الذي يُستخدم لتدريب تلك النماذج.