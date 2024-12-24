«إنفيديا» تلاحق «آبل» في سباق العمالقة وسهم «تسلا» يواصل قفزاته

ارتفعت أسهم شركات الرقائق الأمريكية خلال تعاملات جلسة الثلاثاء المختصرة، بقيادة أسهم «تسلا» و«إنفيديا» و«آبل» و«أمازون» و«برودكوم»، بفضل تحسن آفاق الطلب على أشباه الموصلات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

وصعد سهم «إنفيديا» بنسبة 1.2% إلى 141.33 دولاراً خلال التداولات، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 3.42 تريليونات دولار، لتواصل ملاحقة «آبل» والتي تبلغ قيمتها 3.89 تريليونات دولار بعد ارتفاع السهمين بنسبة 1.6% خلال الجلسة.

كما ارتفع سهم «تسلا» بنسبة 4.5% وسهم أمازون 1.5% ومايكروسوفت 0.5%.

وتلقى سهم «إنفيديا» دعماً بعدما قال محللو «مورجان ستانلي» في وقت سابق، إن السهم يعتبر الخيار الأول لهم في القطاع خلال العام المقبل، بدعم من التفاؤل بشأن نمو مبيعات أحدث وحدة معالجة رسومية للشركة «بلاكويل».

وزاد سهم «برودكوم» بنسبة 2.95% إلى 239.15 دولاراً، لتحافظ الشركة على مكانتها التاسعة عالمياً من حيث القيمة السوقية، والتي بلغت 1.12 تريليون دولار.

وارتفع السهم على إثر توصيات إيجابية من قبل البنوك الاستثمارية الكبرى، آخرها من قبل «يو بي إس»، متفائلين بتصاعد مبيعات الشركة خلال العام المقبل بفضل رقائق الذكاء الاصطناعي التي تطورها، والتي تعتبر أرخص نسبياً من نظيرتها في «إنفيديا».

واستفاد سهم «إيه إم دي» من الزخم على أسهم شركات الرقائق، إذ ارتفع بنسبة 1.15% إلى 126.06 دولار، ليقلص خسائره منذ مطلع العام الجاري إلى 14.5%.