«تيلغرام» يحقق الربحية لأول مرة في تاريخه

أعلن الرئيس التنفيذي لـ«تيلغرام»، بافيل دوروف، في منشور على منصة «إكس»، أن تطبيق التواصل الاجتماعي حقق أرباحاً لأول مرة في تاريخه، بعد سداد «جزء كبير» من الديون البالغة قيمتها ملياري دولار تقريباً.

يأتي هذا الإنجاز في وقت يواجه فيه تطبيق المراسلة تدقيقاً متزايداً، بسبب مساهمته في نشر المعلومات المضللة، والمحتوى غير القانوني.

وبلغت الإيرادات هذا العام أكثر من مليار دولار، مقارنة بـ 350 مليون دولار العام الماضي، في مؤشر واضح على التحولات الكبيرة في استراتيجيتها المالية والتشغيلية.

وتضم منصة «تيلغرام» أكثر من 950 مليون مستخدم نشط، ونجح التطبيق، الذي أطلق خدمة الاشتراك المميز في 2022، في جذب 12 مليون مشترك مدفوع «يدفعون 5 دولارات شهرياً»، كما كشف دوروف أن الشركة تنهي العام باحتياطي نقدي يتجاوز 500 مليون دولار، دون احتساب أصولها من العملات المشفرة.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة سددت جزءاً كبيراً من سندات ديونها هذا الخريف، مستفيدة من الأسعار المواتية لسندات «تيلجرام»، وكان دوروف قد صرح في وقت سابق من هذا العام لصحيفة «فايننشال تايمز» أن الشركة تستهدف الطرح العام مستقبلاً.

واستقطبت منصة «تيلغرام» علامات تجارية عالمية للإعلان مثل سامسونغ، حيث تحقق قنواتها العامة أكثر من تريليون مشاهدة شهرية.

وتُقدّر قيمة الشركة الآن بأكثر من 30 مليار دولار، وفقاً لتقرير صحيفة «نيويورك تايمز».

وأطلق التطبيق مؤخراً خدمات جديدة عدة، تشمل مميزات للشركات، ومشاركة عائدات الإعلانات، وخيارات للمحتوى المدفوع، ومتجراً للتطبيقات المصغرة.