غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إن سفينة شحن روسية تحمل اسم أورسا ميجور غرقت في البحر المتوسط بين إسبانيا والجزائر وإن اثنين من أفراد طاقمها في عداد المفقودين.

وذكرت الوزارة في بيان أن السفينة غرقت بعد وقوع انفجار في غرفة المحرك، وإنه تم إنقاذ 14 من 16 فردا في طاقم السفينة ونقلهم إلى إسبانيا.

وأفادت صحيفة El Español بغرق سفينة "أورسا ميجور" الروسية في المياه الدولية بين إسبانيا والجزائر وأنه تم إنقاذ 14 من أفراد طاقمها، فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين.

وكتبت الصحيفة: "غرقت السفينة التجارية الروسية "أورسا ميجور" (Ursa Major) (كوكبة الدب الأكبر) في المياه الدولية بين (بلدية) أغيلاس (مقاطعة مورسيا) ومدينة وهران (الجزائر) أمس الاثنين بعد انفجار وقع في غرفة المحركات. وتم إنقاذ 14 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنّة، ولا يزال اثنان من أفراد الطاقم في عداد المفقودين".

وأضافت أن سفينة الشحن التجارية التي ترفع العلم الروسي غادرت مدينة سان بطرسبرغ الروسية قبل 12 يوما وكانت في طريقها إلى ميناء فلاديفوستوك الذي كان من المقرر أن تصل إليه في 22 يناير.