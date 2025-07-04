«ديب سيك» الصينية تطلب موظفين عبر «لينكد إن»

تعمل «ديب سيك» على تعزيز التوظيف، ما يشير إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة تتطلع لجذب المواهب من خارج الصين.

وعرضت الشركة الصينية عشر وظائف على منصة «لينكد إن» – التابعة لشركة «مايكروسوفت» – خلال الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى في عدة أشهر، وتتمركز تلك الوظائف في بكين و«هنغتشو».

وذلك بعدما عرضت وظائف مماثلة في وقت سابق من هذا العام على مواقع توظيف صينية شهرية، حسبما ذكرت «بلومبرج». وتتسارع شركات منافسة في الولايات المتحدة مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا بلاتفورمز» على جذب المواهب بمجال الذكاء الاصطناعي، للتفوق في التكنولوجيا سريعة النمو.